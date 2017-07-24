У Тернополі рятувальники продовжують шукати тіло 38-річного чоловіка, який потонув у ставку

У Тернополі рятувальники продовжують шукати тіло 38-річного чоловіка, який у вихідні втонув на ставі. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, за словами очевидців, чоловік поплив від одного з пляжів, однак посеред водойми почав тонути.

До пошуків чоловіка залучили рятувальників 1-ї ДПРЧ Управління.

Пошукові роботи тривають.