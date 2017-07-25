В мережі набуває популярності відео з монахом, який у Тернополі танцями розважає дітей (відео)
18:15, 25 липня 2017Тернопіль
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Дане відео поширили вже 125 осіб, його переглянули понад 9,1 тис. користувачів Фейсбуку.
В мережі набуває популярності відео з монахом, який у Тернополі запальними танцями розважає дітей. Як передає кореспондент УНІАН, відео із організації дозвілля для дітей монахом-францисканцем розмістила на своїй сторінці в Фейсбуці Мар’яна Амбіцька.
На відео видно, як монах поруч із пам’ятником святому Франциску неподалік храму святого Петра проводить танцювальну анімацію для дітей.
«Дякую за позитивний настрій і невимовно любляче ставлення до діток», – написала під розміщеним відео Амбіцька.
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