В мережі набуває популярності відео з монахом, який у Тернополі танцями розважає дітей (відео)

В мережі набуває популярності відео з монахом, який у Тернополі запальними танцями розважає дітей. Як передає кореспондент УНІАН, відео із організації дозвілля для дітей монахом-францисканцем розмістила на своїй сторінці в Фейсбуці Мар’яна Амбіцька.

На відео видно, як монах поруч із пам’ятником святому Франциску неподалік храму святого Петра проводить танцювальну анімацію для дітей.

«Дякую за позитивний настрій і невимовно любляче ставлення до діток», – написала під розміщеним відео Амбіцька.