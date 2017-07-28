Голова Тернопільської ОДА Степан Барна посів друге місце у рейтингу КВУ за результатом діяльності голів ОДА у 1-му півріччі. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, дослідження базується на оцінці показників соціально-економічного розвитку регіонів, також свою думку висловили 213 експертів з усіх областей України.

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Барна посів друге місце в Україні, при цьому його рейтинг зріс на дві сходинки.

«У І півріччі цього року в Тернопільському регіоні мало місце зростання рівня промисловості. Так, індекс промислової продукції у січні-травні 2017 року порівняно з січнем-травнем 2016 року становив 106,8%. Експертами також було позитивно відзначено реалізацію інфраструктурних проектів області. Зокрема, експерти згадали про відкриття на початку липня в Тернополі реконструйованого лабораторного корпусу «Університетської лікарні», будівництво якого тривало з 2011 року. Вартість оновлення становила 40 млн грн, устаткування було закуплено у швейцарського виробника», - йдеться у звіті КВУ.

Успішну динаміку Тернопільська область також продемонструвала у сфері наповнення місцевих бюджетів, капітальних інвестицій. Важливим також стало, що область покращила показник щодо темпів зростання середньої та реальної заробітної плати, посівши за темпами приросту перше та друге місце в Україні відповідно.

Дослідження враховує оцінку показників соціально-економічного розвитку за 5 напрямками: розвиток промисловості, сільського господарства, темпи будівництва, експорт-імпорт, рівень доходів населення. Джерелами інформації є офіційні статистичні дані, інформація, надана ОДА на запит Комітету виборців України, інформація ЗМІ та спеціальні експертні опитування, проведені в межах проекту.

За підсумками 2016 року та І-го кварталу Барна входив до п’ятірки кращих голів ОДА. Повну версія «Рейтингу діяльності голів ОДА за І півріччя 2017 року» розміщена за посиланням: https://goo.gl/iiaJm8.