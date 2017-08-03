На Тернопільщині потонув 53-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора о 20:40 в с. Лосяч.

В місцевій водоймі під час купання зник мешканець даного села. До проведення пошукових робіт залучались фахівці Борщівської водолазно-рятувальної станції та ДПРЧ-8 Борщівського РВ Управління ДСНС в області. Сьогодні тіло загиблого виявлено та піднято на поверхню.

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