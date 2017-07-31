В Одеській області в морі потонула 7-річна дитина

У Татарбунарському районі Одеської області в морі потонув 7-річний хлопчик. Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Головного управління ГСЧС в області Андрій Мельник, повідомлення про подію надійшло 30 липня о 18.15.

Хлопчик, 2010 року народження, потонув у морі за 500 метрів від села Приморське.

За попередніми даними, дитина залишилася без нагляду і потонула під час купання, за межами офіційного пляжу.

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За даними голови Кілійської районної ради Одеської області Павла Бойченка, сім'я з дитиною прибула на відпочинок з села Нерушай Татарбунарського району.

Встановлюються обставини події.

Раніше в Харкові дворічний хлопчик потонув у басейні розважального закладу.