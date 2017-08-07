Тернополянин Олександр Тугарєв переміг в усіх гонках ІІІ етап Кубку України з віндсерфінгу. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, змагання проходили на Бердянській косі, що в Азовському морі, в категорії «слалом».

Учасники змагань долали дистанцію, минаючи 8 поворотних знаків. Тугарєв виграв усі гонки і, підтвердив свій статус найсильнішого віндсерфінгіста України.

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У попередньому ІІ етапі Кубку України, який відбувся в червні на Арабатській Стрілці в Генічеську, Тугарєв також став беззаперечним лідером.

Після регати в Бердянську спортсмен вирушив до міста Орхус (Данія), де за два дні стартуватимуть змагання Test Event до Чемпіонату світу-2018 року з віндсерфінгу, на якому вже розігруватимуться перші ліцензії на Олімпійські Ігри-2020 в Токіо.

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Довідка УНІАН. Олександр Тугарєв – майстер спорту України міжнародного класу, представник секції віндсерфінгу Тернопільського обласного відділення КУТОР ШВСМ, студент ТНЕУ. Тренери спортсмена – Олександр Тугарєв та Олексій Нижегородов.