Голова Тернопільської ОДА доручив облаштувати два майданчики для відстою важких вантажівок

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна доручив облаштувати два додаткові майданчики для відстою важких вантажівок, аби у спеку вони не руйнували дороги області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне доручення він дав під час сьогоднішньої наради, на якій обговорювалося порушення водіями теплового режиму.

Передбачено, що буде облаштовано додатково щонайменше два майданчики для вантажівок у Чернівецькому та Івано-Франківському напрямах. Також контролюючим службам доручено підготувати додаткові пропозиції щодо придбання та утримання вагових комплексів.

«Хочу, щоб було чітке усвідомлення – дороги не можна буде ремонтувати кожного кварталу чи навіть року. За останні два роки в ремонт доріг Тернопільщини вкладається більше, ніж у попередні десятиліття разом взяті. Тому берегти дорожнє покриття від руйнації – справа не менш важлива. Я прошу і керівників районів, і органи місцевого самоврядування активно включитися у процес й провести додаткові перемовини із сільгоспвиробниками. Дуже прикро, якщо наші ж місцеві підприємці не будуть проявляти сумлінності», – сказав Барна.

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Він також доручив керівникам Служби автомобільних доріг і поліції посили контролю за вантажівками, які їдуть транзитом через Тернопільську область.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня на Тернопільщині за порушення теплового режиму за 3 дні оштрафували 32 водії вантажівок на 8,16 тис. грн.

Учора, за даними поліції, на примусовий відстій було відправлено 57 вантажівок.

З метою збереження проїзної частини автомобільних доріг області від руйнування великоваговими транспортними засобами у період спекотної погоди при температурі повітря більше 28°C з 1 червня на дорогах загального користування державного значення Тернопільської області введено тимчасове обмеження руху автотранспортних засобів загальною вагою понад 24 т та навантаженням на вісь більше ніж 7 т з 10 до 22 год.