У Тернополі за день злодії викрали з автомобілів майже 300 тисяч гривень

У Тернополі за день злодії завдяки скануванню замків викрали з автомобілів коштів майже на 300 тис. грн. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема, з «Toyota Corola» злодії вкрали 15,6 тис. грн, у водія «Kia Sportage» – 150 американських доларів та 17,5 тис грн.

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Власник «Volkswagen Tiguan» завдані збитки оцінив в 180 тис. грн. У нього з салону вкрали барсетку, в якій було 20 тис. грн та 5 тис. доларів, а також планшет «Apple Ipad».

У ще одного водія з салону вкрали 75 тис. грн та документи на авто.

Як повідомили в поліції, автомобілі злодії обкрадали біля торгового центру, будівельного супермаркету та банківської установи. За фактами крадіжок відкрито кримінальні провадження відповідно до ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.