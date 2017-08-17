Тернопільщина посіла третє місце в Україні за результатами ЗНО. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Фейсбуці поінформував голова ТОДА Степан Барна.

«Третє місце серед областей України зайняла по результатах ЗНО Тернопільська область. Добра робота наших освітян і батьків, так тримати. І не забувати, попереду ще багато роботи!», – написав він під розміщеним рейтингом.

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Згідно даних рейтингу, середній бал учнів Тернопільщини під час іспитів склав 146,54.

Загалом ЗНО в області здавали 4 тис. 581 особа, з них 23% не здали одного або більше тестів.

Найкращі знання в Україні продемонстрували учні Львівської області, найгірші – Закарпатської.