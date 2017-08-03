У Міносвіти розповіли, хто наступного року вступатиме в магістратуру через ЗНО

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що в наступному році планується ввести зовнішнє незалежне оцінювання для вступу на магістратуру і для спеціальності «Міжнародне право», та в експериментальному порядку щодо вивчення іноземної мови на гуманітарні спеціальності.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Гриневич повідомила сьогодні журналістам після відвідування пункту тестування із ЗНО для абітурієнтів, що планують вступати на магістратуру за спеціальністю «Право».

«Ми запровадили в масштабах країни зовнішнє незалежне оцінювання для вступу на магістратуру з права. Традиційно ця спеціальність була дуже вразлива для зловживань при вступі на магістратуру. Минулого року у нас був пілотний експеримент, він був обмежений, в ньому брали участь лише декілька університетів, але цього року всі університети, які мають цю спеціальність на магістратурі, набирають лише за результатами незалежного оцінювання», - зазначила вона.

На переконання міністра, ЗНО є потужним запобіжником для зловживань і корупції при вступі. «Ми будемо і далі поширювати цю практику», - заявила вона.

«На наступний рік ми збираємося запровадити також зовнішнє незалежне оцінювання не тільки з права, але й з міжнародного права, оскілки це теж дуже вразлива спеціальність для різноманітних зловживань, до неї теж складний доступ, ми його зробимо прозорим. І в порядку пілотному, експериментальному, в якому будуть брати участь тільки ті університети, які захочуть це робити – ми запровадимо зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов на гуманітарні спеціальності. Буде визначена ціла низка спеціальностей, де вступити на магістратуру і скласти іспит з іноземної мови можна буде тільки шляхом зовнішнього незалежного оцінювання», - заявила міністр.

«Щодо того оцінювання (з права), яке сьогодні відбувається в країні, ми маємо 16 892 зареєстрованих абітурієнти, тобто вступників на магістратуру. Конкуренція дуже висока, тому що виділено на магістратуру орієнтовно 2 350 місць державного замовлення. Конкуренція справді висока, тому для нас важливо, щоби процедура була дотримана», - зауважила Гриневич.

За її словами, тестування складається з трьох частин: перша – це тест на загальні правничі компетентності, друга – завдання з шести правничих дисциплін і третя – іноземна мова.

«Є частина абітурієнтів, які третю частину не будуть виконувати, орієнтовно їх близько 300. Це ті люди, які мають міжнародно визнані мовні сертифікати, в яких засвідчений рівень знань з іноземної мови», - зауважила Гриневич.

За її словами, всього у країні розгорнуто 75 пунктів тестувань. «Ми сподіваємося, що отримаємо достовірні результати і зможемо оцінити рівень підготовки наших бакалаврів», - зазначила міністр.

Своєю чергою, директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій заявив, що розробка тестів була профінансована партнерськими організаціями, а вартість його проведення становить 160-170 грн на людину.