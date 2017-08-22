На Тернопільщині з’явиться веломаршрут на території Національного парку «Дністровський каньйон». Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в даній правоохоронній зоні цього року також облаштують маркований піший маршрут та дві екологічні стежки. Також буде облаштовано дві стоянки для туристів, які сплавляються річкою.

«Торік для туристів ми прознакували чотири веломаршрути територією Національного парку «Кременецькі гори» загальною довжиною 200 км. Для сотні пам’яток історії і культури ми виготовили таблички з QR-кодами. І тепер кожен турист навіть без Інтернету може просканувати QR-код і отримати коротку інформацію українською та англійською мовою. Адже не на кожному туроб’єкті є екскурсоводи та відповідний персонал. І не всюди є мережа», – розповів начальник відділу туризму ТОДА Назар Яворський.

Він додав, що у семи містах області встановлюють великі інформаційні вказівники з фотографіями об’єктів.

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«Також проводимо прес- та інфотури для туроператорів, розкручуємо наш сайт ternotour.com.ua, активно популяризуємо туризм у соціальних мережах. На сайті створено інтерактивну карту, і кожен турист, який уже тут або планує відвідати Тернопілля, може прокласти собі індивідуальний маршрут, подивитися, які є об’єкти. Два роки тому за ініціативи голови ОДА ми створили або відновили 22 стоянки для туристів, бо розуміємо, що нині українці переважно подорожують автомобілем, а не організованими групами», – розповів про зроблену роботу Яворський.