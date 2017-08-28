За кордоном помер очільник Тернопільської міської організації ВО "Свобода" (відео)

За кордоном помер очільник Тернопільської міської організації об'єднання "Свобода" Володимир Стаюра.

Як повідомляє ТСН, чоловік пішов з життя 26 серпня в Єгипті. Володимир відпочивав там із дружиною та 7-річним сином. Під час прогулянки біля моря в Стаюри зупинилося серце. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.19:30.

Водночас інші джерела повідомляють, що Стаюра загинув під час заняття з дайвінгу. Про це пише ternopil.te.ua. Під час підйому з води, ніби, відбулася різка зміна тиску. Не виключено, що акваланг був несправним.

Стаюрі був лише 51 рік. Від 2009-го він був депутатом Тернопільської обласної, а потім міської ради та очолював Тернопільську обласну організацію ВО "Свобода", а до останнього часу - міську організацію. На війні був у складі добровольчого батальйону "Січ" та заступником командира роти "Карпатська Січ" 93-ї бригади Збройних сил України.