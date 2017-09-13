На Тернопільщині у серпні найбільше подорожчали яйця та м’ясо, подешевшали – овочі та фрукти

В Тернопільській області у серпні найбільше подорожчали яйця та м’ясо, подешевшали – овочі та фрукти. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у серпня в порівнянні з липнем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,2%.

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Подешевшали овочі – на 20,1%, фрукти – на 7,7%, олія – на 1,7%.

Натомість яйця подорожчали на 20,4%, м’ясо – на 3,1%, кисломолочний сир – на 2,2%, масло – на 1,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, а також сфера охорони здоров’я подешевшали на 0,4%.

Зростання ціни на транспорт у цілому на 0,8% спричинено в основному подорожчанням транспортних засобів на 2,6%, а також палива та мастил – на 0,3%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли 0,6% за рахунок подорожчання туристичних послуг на 1,1%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, залишилися на рівні попереднього місяця.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 8,5%.