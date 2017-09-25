У Тернополі біля нічного клубу чоловік вдарив ножем жінку

11:04, 25 вересня 2017
Тернопіль
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Поліцейські затримали 27-річного чоловіка, який наніс тернополянці ножове поранення.

Поліція затримала підозрюваного, який наніс ножове поранення жінці / фото УНІАН

Поліцейські затримали 27-річного чоловіка, який наніс тернополянці ножове поранення.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, сьогодні близько 6 год ранку на лінію 102 зателефонувала тернополянка і повідомила, що біля нічного клубу невідомий чоловік вдарив її ножем.

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За лічені хвилини патрульні прибули на вул. Чумацьку. Їх зустріла заявниця і вказала на 27-річного чоловіка, який, за її словами, завдав удар ножем в область правої сідниці. Патрульні оперативно затримали підозрюваного.

Потерпілій викликали карету швидкої допомоги. Нападника патрульні доставили до відділку поліції. Зараз усі деталі інциденту справи з’ясовує слідчий.

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Теги: #напад з ножем#ножове поранення