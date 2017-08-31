На Одещині молодик зарізав колишнього однокласника прямо перед камерою спостереження (відео)

На Одещині 24-річного хлопця зарізав колишній однокласник. Злочин стався о 5:30 ранку на ґанку будинку культури села Орлівка при свідках і просто перед камерою спостереження.

Про це йдеться у вечірньому сюжеті ТСН.

Відеозапис тепер є головним доказом у кримінальній справі. Нападник вцілив ножем у шию, живіт і між ребер постраждалому. Поранений намагався сісти в свою машину, однак свідки під руки ведуть його в інше авто і зникають. В лікарні, до якої всього 20 кілометрів, вони з'являються аж за півтори години – вже з мертвим тілом.

Медики нарікають, що якби хлопця привезли одразу, його можна було б врятувати. "Не викликали, не поцікавилися, ці всі хлопці абсолютно нетверезі. Легені повільно кров'ю сходять, це не пошкодження аорти, котра три-чотири хвилини – і людини нема. Тут десятки хвилин, могли б урятувати, якби своєчасно доправили", - твердить патологоанатом Андрій Думітраш.

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Причину зволікання поки що з'ясувати не вдалося, бо нападник у бігах, а свідки ні з журналістами, ні з селянами не спілкуються. У поліції кажуть, що їх уже допитали, однак мотивів злочину так і не зрозуміли. "Що стало мотивом, жоден зі свідків пояснити не може. Найімовірніше, це просто зловживання спиртним", - припускає правоохоронець В'ячеслав Дерменжи.

У клубі про трагедію тепер нагадують лише сліди крові, що в'їлися в бетонні сходи. Директор закладу і друг загиблого, аби відновити картину злочину, віддивився все відео і поговорив з охоронцем.

"Свої хлопці, односельці, хтось приніс випивку, сиділи, відпочивали, нічого, ніяких підозр не було. І ось раптом це сталося", - дивується товариш загиблого Георгій Миня.