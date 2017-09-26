З 27 вересня на Тернопільщині можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування

27-29 вересня на Тернопільщині можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування людей та транспортних засобів. Як повідомили УНІАН в секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, зумовлено це плановими антитерористичними та контрдиверсійними тактико-спеціальними навчаннями.

За даними СБУ, протягом трьох днів на території регіону суб’єкти боротьби з тероризмом виконають практичні завдання з виявлення та знешкодження групи умовних диверсантів, яка за легендою діятиме у кількох локаціях Тернополя та низці населених пунктів області.

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Відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватиметься в умовах максимально наближених до реальних та передбачає залучення спецтехніки і озброєних правоохоронців.

Управління СБУ в Тернопільській області закликало жителів області з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, залучених до проведення навчань.

«Незважаючи на те, що силовики протистоятимуть умовним терористам, правоохоронці звертається до громадян із проханням не втрачати пильність, адже в цей час поряд із навчальними об’єктами у регіоні можуть діяти і реальні злочинці. У випадку виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, просимо невідкладно повідомити про це, зателефонувавши за номером гарячої лінії УСБУ (0352) 52-90-00 або 102», – йдеться в повідомленні СБУ.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині виявили факт незаконної реалізації пального.