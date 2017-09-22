На Тернопільщині виявили факт незаконної реалізації пального, вилучено обладнання на 2 млн грн.

Читайте такожНа Тернопільщині направили до суду справу про хабарництво двох інспекторів фіскальної службиЯк повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, встановлено, що на територіїодного із суб’єктів господарювання було встановлено обладнання автомобільного газозаправного комплексу та обладнання для заправки автомобілів дизпаливом.

Реалізація дизпалива та скрапленого газу здійснювалась за готівкові кошти без застосування реєстратора розрахункових операцій, дозвільних документів на здійснення вказаної діяльності та документів, що засвідчують якість та походження нафтопродуктів.

У результаті проведених заходів з незаконного обігу вилучено газ пропан-бутан в кількості 9,5 тис. л та 52,4 тис. л дизельного палива, обладнання на загальну суму орієнтовно 2 млн грн.

За даними фіскалів, порушнику загрожує штраф від 17 до 85 тис. грн.