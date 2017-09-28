На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула місцева жителька. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора 27 вересня у житловому будинку у селі Товстеньке Чортківського району. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку.

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До Чортківської центральної районної лікарні шпиталізовано власницю із діагнозом «Отруєння продуктами горіння важкого ступеня» та її сина з термічним опіком І-ІІ ступеня тулуба та кінцівок, а також, отруєнням продуктами горіння.

Жінка загинула у медичному закладі. Ймовірна причина виникнення події – необережність під час паління в ліжку.

Як повідомляв УНІАН, на місці пожежі в Інституті харчових технологій у Києві виявили тіло.