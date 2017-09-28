На місці пожежі в Інституті харчових технологій у Києві виявили тіло

На місці пожежі в Інституті харчових технологій у Києві, яка спалахнула увечері 27 вересня, рятувальники знайшли обвуглене тіло людини. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва.

"Враховуючи, той факт, що під час гасіння пожежі будівлю було знеструмлено, для перевірки місця пожежі 28.09.2017 було направлено пожежно-рятувальний підрозділ, при огляді при денному освітленні у згарищі ліфтової кабіни виявлені обвуглені рештки людського тіла невідомого статі", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Харкові сталася пожежа на ринку "Барабашова"

Зараз причина пожежі, збиток та обставини смерті з'ясовуються правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН, у Києві ввечері на вулиці Володимирській спалахнула масштабна пожежа в будівлі інституту харчових технологій. Пожежа спалахнула на рівні 7-го поверху.