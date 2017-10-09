У Тернополі патрульні провели профілактичну бесіду з батьками, які залишили зачиненим в автомобілі 1,5-річного хлопчика

У Тернополі патрульні провели профілактичну бесіду з батьками, які залишили в автомобілі 1,5-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, про те, що маленька дитина більше години плаче в зачиненому в автомобілі на вул. Тарнавського інспекторам повідомила тернополянка учора 8 жовтня близько 17 год.

Патрульні оперативно прибули за викликом і почали розшукувати батьків в сусідніх будинках. Врешті вже думали розбити скло, щоб відімкнути двері і заспокоїти дитину, але боялися, що можуть поранити хлопчика.

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Відтак патрульні вирішили викликати рятувальників, аби вони допомогли взламати двері.

За той час прийшли батьки. Вони пояснили, що йшли за покупками, а оскільки дитина спала, вирішили її не будити, а залишити в авто.

Патрульні поліцейські провели профілактичну бесіду з батьками, а також повідомили про випадок в службу у справах дітей