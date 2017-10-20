У більшій частині Тернополі впродовж двох діб не буде води у зв’язку з промивкою водомереж.

Як повідомили УНІАН у КП “Тернопільводоканал”, водопостачання буде припинено з 00 год 24 жовтня до 24 год 25 жовтня.

“Без води будуть мешканці мікройонів “Пронятин”, “Кутківці”, “Дружба”, “Східний”, “Сонячний”, “Аляска”, “Канада”, “Сонячний”, “Березовиця”, районів вулиць Глибока, Малишка, Дівоча, Польова, Сонячна, Новосонячна. А також довколишніх сіл Івачів Горішній, Івачів Долішній, Чистилів, Плотича, Гаї Шевченківські, Гаї Чумакові, Біла, Петриків, Байківці . Починаючи від ранку 25 жовтня в окремих точках розподільчої мережі цих мікрорайонів та сіл може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, а отже – непридатна для вживання в питних цілях чи приготування їжі”, – застеріг в.о. начальника відділу водопровідно-каналізаційних мереж КП “Тернопільводоканал” Андрій Онищенко.

На період промивання мереж з пониженим тиском вода подаватиметься у помешкання жителів вулиць Оболоня, Бродівська, Лук’яновича, Стадникової, Чернівецька, Клінічна.

З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”, вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік).

“У період відсутності води в мережі також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов. Зокрема, це заміна пожежних гідрантів, заміна запірної арматури на вузлових місцях мережі, виконання робіт з підключення новозбудованих об’єктів, – зазначив Онищенко.

Цілком відновлено водопостачання Тернополя й довколишніх сіл буде вранці 26 жовтня.

Довідка УНІАН. Промивання водопровідних мереж у Тернополі здійснюють її двічі на рік: навесні та восени. Мета – покращення якості питної води.