У Тернополі нетверезий водій спричинив ДТП і пошкодив два автомобілі
10:18, 25 жовтня 2017Тернопіль
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Рівень алкоголю в крові порушника в 11 разів перевищував допустиму норму.
У Тернополі нетверезий водій спричинив ДТП і пошкодив два автомобілі. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, на вул. Збаразькій Peugeot Boxer зіткнувся з Infiniti Fx та Renault Megane.
У 32-річного водія Peugeot патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат освідчення – 2,2 проміле алкоголю в крові, що в 11 разів перевищує допустиму норму.
На правопорушника патрульні склали 2 протоколи за керування у стані сп’яніння та вчинення ДТП.
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