У Тернополі нетверезий водій спричинив ДТП і пошкодив два автомобілі. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, на вул. Збаразькій Peugeot Boxer зіткнувся з Infiniti Fx та Renault Megane.

У 32-річного водія Peugeot патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат освідчення – 2,2 проміле алкоголю в крові, що в 11 разів перевищує допустиму норму.

На правопорушника патрульні склали 2 протоколи за керування у стані сп’яніння та вчинення ДТП.