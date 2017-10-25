На Тернопільщині внаслідок ДТП перекинулася вантажівка, водіїв госпіталізовано (фото)

На Тернопільщині внаслідок ДТП перекинулася вантажівка, водіїв госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася учора на автодорозі Ковель-Доманово-Чернівці-Тереблече в селі Кровинка Теребовлянського району.

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За даними правоохоронців, водій Ford Transit, рухаючись в напрямку Теребовлі, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Цей маневр став причиною дорожньо-транспортної пригоди. Іномарка в'їхала у автомобіль "ГАЗ 3307", після чого той перекинувся.

В результаті удару до лікарні потрапили обидва водії. Автомобілі помістили на арештмайданчик, а у водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил ПДР).