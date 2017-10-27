На Тернопільщині викрили депутата сільради, який досі не подав декларацію за 2016 рік

На Тернопільщині викрили депутата сільради, який досі не подав декларацію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Чортківською місцевою прокуратурою виявлено факт порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» при поданні щорічної декларації осіб, уповноважених на виконання функція держави або місцевого самоврядування.

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Встановлено, що депутат однієї з селищних рад Заліщицького району Тернопільської області до цього часу не подав електронну декларацію за 2016 рік до Єдиного державного реєстру електронних декларацій.

Прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ст. 366-1 КК України (умисне неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).