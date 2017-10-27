У Дніпрі СБУ затримала антиукраїнського інтернет-агітатора

Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Дніпра, який розповсюджував антиукраїнську пропаганду в одній із соціальних мереж.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ у Дніпропетровській області, затримання відбулося 26 жовтня.

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Правоохоронці встановили, що місцевий приватний підприємець розміщував в Інтернеті статті, фотографії та відеоматеріали із закликами до зміни меж території держави. Агітатор сепаратистів, зокрема, стверджував, що Україна – частина Росії.

Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку з доказами антиукраїнської діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.