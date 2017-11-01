У Тернополі затримали водія з фальшивими правами. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора патрульні зупинили на вул. Крушельницької автомобіль Ford Fiesta, водій якого не виконав вимогу знаку 5.16 «Напрямки руху по смугах».

Отримавши документи водія, вони запідозрили, що права підроблені. Документ перевірили по базі, але за вказаним прізвищем посвідчення не було зареєстроване. У черговій частині теж не знайшли інформації про водія із зазначеним у пред’явлених правах прізвищем.

Відтак патрульні доправили водія до головного управління національної поліції в Тернопільській області.