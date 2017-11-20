На Тернопільщині районна лікарня отримала новий венозний сканер

Теребовлянська центральна районна лікарня отримала сучасне медичне обладнання. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, венозний сканер вартістю 125 тис. грн, придбаний за кошти районного бюджету, працівникам педіатричного відділення врічив голова РДА Юрій Ништа разом із міським головою Сергієм Поперечним та заступником голови районної ради Ольгою Траповою.

Нове обладнання полегшить катетеризацію периферичних вен наймолодших пацієнтів лікарні.

За словами головного лікаря центральної районної лікарні Михайла Никеруя, застосування в медичній практиці венозного сканера вирішує проблему пошуку вен у «складних» пацієнтів. Завдяки використанню апарата, венепункція для забору аналізів або введення лікарських препаратів, встановлення крапельниці, стане простою і безболісною процедурою.

«Ця маніпуляція перестане забирати час і нерви в медперсоналу і пацієнтів. На екрані відображається судинний малюнок, на якому розміщені глибокі та поверхневі вени і медичний персонал має можливість бачити товщину вен і їх хід», – поясний Никеруй.

Даний медичний апарат в Теребовлянській райлікарні – єдиний в області.

«Закупівля медичного обладнання – це передусім турбота про здоров'я наших дітей, людей. Це і є проведення реформи в галузі медицини. Наша мета – щоб жителі району були здоровими», – сказав під час вручення апарату Ништа.

Він також повідомив, що з 1 січня наступного року педіатричне відділення на 20 ліжок буде переведено у центральний корпус, де будуть повністю забезпечені комфортні умови для перебування малих пацієнтів.