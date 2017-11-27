На Тернопільщині після 5 годин пошуків знайшли 80-річного чоловіка, який заблукав у лісі. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 25 листопада о 17.40 від чергового Тернопільського відділу Національної поліції рятувальники отримали інформація про те, що в лісі поблизу с. Петрики Тернопільського району зник місцевий житель.

За інформацією родичів, о 12 год дідусь пішов в ліс, близько 17 год він подзвонив і повідомив що заблукав, надалі зв'язок з ним припинився.

О 18.45 з метою організації пошуків зниклої людини, начальником Управління ДСНС у Тернопільській області полковником служби цивільного захисту Віктором Маслеєм було оголошено сигнал «ЗБІР –АВАРІЯ» для Тернопільського районного відділу, 3-ї державної пожежно-рятувальної частини, пошуково-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та позаштатного кінологічного розрахунку.

Загалом до пошукових робіт було залучено: 32 працівники Управління ДСНС у Тернопільській області та 30 осіб особового складу та кінологічний розрахунок районного відділу Національної поліції. Крім того до пошуків долучились родичі та односельці зниклого.

О 22.17 чоловіка, який заблукав, знайшли. Його стан – задовільний.