У Тернополі орудують серійні крадії єврономерів з автомобілей

У Тернополі невідомий продовжує викрадати номерні знаки закордонної реєстрації. Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, у вихідні жертвами зловмисників стали двоє тернополян.

В одного номери викрали з автомобіля Kia Sportage на вул. Кривоноса, в іншого – з автомобіля Kia Cerato на вул. П. Орлика.

В обох випадках крадії залишили однаковий номер телефону, пропонуючи за винагороду повернути номери, адже розуміють, що власник автомобіля виробити в Україні виробити дублікат номерів не зможе.

Після того, як потерпілі перерахували злодію по 1,5 тис грн, він повідомив їм, де знаходяться сховані ним їхні номери.

Зараз поліцейські розшукують зловмисника, адже подібні крадіжки в місті трапляються не вперше.