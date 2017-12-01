У Тернополі після погоні поліцейські затримали нетверезого водія. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, патрулюючи вул. Острозького близько 22 год охоронці порядку помітили автомобіль Nissan Primastаr, який порушував ПДР. Інспектори наказали водієві зупинитися. Проте він лише пришвидшився і почав втікати.

Патрульні почали наздоганяти правопорушника. Інспекторам вдалося заблокувати йому рух на вул. Стадникової. При спілкуванні з водієм патрульні зрозуміли чому він втікав – з рота чоловіка було чути різкий запах алкоголю. 34-річний громадянин категорично відмовився пройти освідчення.

На водія патрульні винесли постанову за ч.2 ст. 122 КУпАП (порушення ПДР), склали протоколи за ст.130 КУпАП (керування автомобілем у стані сп'яніння), за ст. 185 КУпАП (непокора законному розпорядженню поліцейського) та за ст. 122-2 КУпАП (невиконання водіями вимог про зупинку).