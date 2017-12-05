На Тернопільщині горіла вантажівка

Вогнем пошкоджено електропроводку та моторний відсік автомобіля.

На Тернопільщині горіла вантажівка. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа автомобіля «MAN» сталася поблизу села Плотича Козівського району. Вогнем пошкоджено електропроводку та моторний відсік автомобіля. Загорання ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Під час гасіння врятовано автомобіль «MAN».

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