На Тернопільщині майже 5 годин гасили пожежу на стайні

На Тернопільщині майже 5 год гасили пожежу стайні площею 1,2 тис м кв.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, о 17:39 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу стайні на території недіючої ферми що в селі Хмелиська Підволочиського району.

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На виклик терміново було направлено черговий караул ДПРЧ 20 Управління.

Враховуючи складність гасіння пожежі керівником було прийнято рішення про залучення додаткових сил у складі чергового караулу ДПРП 24 Управління.

Пожежею пошкоджено перекриття на площі 1,2 тис м кв та 60 т соломи. Локалізацію даної пожежі було здійснено о 19.32, повністю ліквідовано – о 22.30. До ліквідації даної події було залучено 7 чоловік особового складу та дві одиниці пожежної техніки. Також допомогу для перекачки води надавали 2 трактори Т-150 з бочками 10 т, які належать даному господарству.

Внаслідок пожежі загибелі та травмування людей не було. Під час ліквідації пожежі врятовано стайню. Причина пожежі встановлюється.