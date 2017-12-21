У Тернополі водій збив жінку на пішохідному переході.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні близько 9.45 на вул. Руській.

Водій автомобіля Mitsubishi Lancer на пішохідному переході збив жінку.

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За даними очевидців, іномарку пропускало інше авто і тому водій різко та швидко рушив з місця з вул. Коперніка на вул. Руську, не глянувши, чи є хтось на переході.

Потерпілу після удару забрала бригада швидкої.

Водій визнав свою вину, у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.