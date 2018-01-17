На Тернопільщині до 10 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який вбив сусіда за землю.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, обвинувачем доведено у суді, що 30 березня 2017 близько 16 години житель с. Малі Заліщики, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, ножем убив сусіда.

Приводом для нанесення тілесних ушкоджень односельцю було копання городу сусідом на межі свого господарства та ділянки, яка належала матері обвинуваченого. Завдані ножем удари виявились смертельними для потерпілого. Вбивця визнав свою провину у скоєному.

Вироком суду йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.