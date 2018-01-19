У 2017 році фермерське господарство "ГАДЗ" сплатило 75 мільйонів гривень податків

У 2017 році фермерське господарство «ГАДЗ» сплатило 75 млн грн податків. Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, середня заробітна плата у господарстві складає майже 10 тис. грн.

«Минулий рік для Фермерського господарства «ГАДЗ» та ТзОВ «Бучачагрохлібпром» виявився успішним, адже не було природних катаклізмів і ми зібрали хороші врожаї. Колектив працював стабільно. Я радію, що вже надав жителям Бучаччини 1684 робочих місць. Господарство сплатило 75 млн грн податків. Я вважаю, що це хороший показник і з оптимізмом дивлюсь в майбутнє», – каже Голова наглядової ради підприємства Петро Гадз.

Він додав, що близько 50-ти відсотків продукції «Бучачагрохлібпрому» було експортовано.

«Минулого року ми укладали валютні контракти і держава отримувала за це гроші. У 2018 році намагатимемось стежити, аби експорт та внутрішній ринок був 50 на 50. Яблука ми почали відправляти не лише в Об’єднані Арабські Емірати та Ірак, але й у Австрію, Голландію, Австрія та Швеція. Окрім цього, вже підписано угоди з В’єтнамом та Сінгапуром та ще з декількома іншими країнами», – зазначив Гадз.

Водночас він підкреслив, що його підприємство планує продавати не тільки сировину, але й продукти переробки. Зокрема, мова сушені ягоди та фрукти, а також продукти заморозки.

«Є низка серйозних проектів і ми будемо їх втілювати. Хочемо збільшувати кількість робочих місць, реалізовувати плани, пов’язані з доданою вартістю, а тоді від цього збільшиться й розмір податків. У 2018 році я хочу забезпечити роботою ще більше людей, аби вони не виїжджали масово за кордон», – поділився планами керівник підприємства.