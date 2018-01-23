Головою Тернопільського обласного управління водних ресурсів став Анатолій Качка

Головою Тернопільського обласного управління водних ресурсів призначили Анатолія Качку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні колективу нового керівника, який до цього очолював Збаразьку РДА, представили заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Павло Гвозденко та голова ТОДА Степан Барна.

«Недостатньо, щоб був один ефективний керівник в Києві, на місцях також потрібно ефективно працювати. І тому ми раді вітати керівництво, яке має свіжі ідеї, нове бачення, креативний підхід до вирішення усіх складних питань. Водогосподарська галузь Тернопільської області, на жаль, досить довго була без постійного керівника, тому у даному випадку я радий, що сьогодні ми можемо представити нову людину, яка, сподіваємося, прикладе максимум зусиль, щоб відродити галузь. Також я сподіваюся, що у водресурсах Тернопільщини відкривається нова сторінка і вже розпочнуться зміни, які привнесуть позитив в область, буде проводитися і розчистка річок, і берегоукріплення, наповнюватиметься спецфонд та більше не виникатиме таких проблем», – сказав під час виступу Гвозденко.

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У свою чергу Барна наголосив, що проблема із обласним управлінням водних ресурсів виникла тому, що попереднє керівництво звело його діяльність практично до нульових показників.

«Поки ми намагалися вирішити кадрове питання, то за цей час багато втратили. Зокрема, система надання послуг обласним управлінням водних ресурсів практично зруйнована. І я розумію чому, бо активи, техніка, машини передалися комерційним структурам в довгострокову оренду або посписувалася по мінімальній вартості», – зауважив голова ОДА.

Водночас, він нагадав, що на території області є 912 водних об’єктів, і з них, станом на 1 листопада 2017 року, лише 475 мали угоди на використання водних ресурсів.

«А це все втрачені доходи. Тому я не розумію, як управління водних ресурсів може не бути вмотивованим в легалізації цих об’єктів. І це ще раз доводить, що нам потрібні патріоти своєї справи, які зможуть вивести галузь на якісно новий рівень! Тому кожен, хто бачить розвиток галузі, хоче залучити ресурс в управління, бачить співпрацю з органами державної влади, я тільки потисну руку. Бо хочу, щоб на території області з’явилася ще одна повноцінна, постійно діюча, фінансово забезпечена і спроможна установа, і відповідно якщо є ресурси та доходи не будуть скорочуватися робочі місця. Надалі хочу, щоб в цьому напрямі спільно працювали як керівництво управління, так і колектив. Принагідно дякую Державному агентству водних ресурсів України за розуміння та підтримку. І наголошую, що сьогодні перед нами стоїть відповідальне завдання – вивести з кризової ситуації державну організацію», – підкреслив Барна.