Голова ТОДА ініціює звільнення з посади керівника Агентства водних ресурсів в Тернопільській області

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна ініціює звільнення з посади керівника Агенства водних ресурсів в Тернопільській області Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Я не задоволений ситуацією, яка склалася з використанням водних ресурсів на Тернопільщині. Ставитиму питання про невідповідність займаній посаді керівника Агенства водних ресурсів в Тернопільській області», – сказав Барна.

Він повідомив, що на Території області є орієнтовно 900 водних об’єктів, при цьому лише в межах 400 експлуатують по офіційних угодах.

«З цих 400 ставка орендної плати в більшості усюди мінімальна, яка обумовлює сплату податку у розмірі 120 грн на місяць з одного плеса. А це робота і для правоохоронних органів, і для СБУ, і для прокуратури. Адже це – недотримані доходи громад області. Але ніхто цього не зробить, доки не буде позиції органу місцевого самоврядування. Не голова ОДА має бути ходити по ставках і дивитися, платять за його використання чи ні. Цим має займатися голова громади, бо це їхній дохід», – підкреслив Барна.