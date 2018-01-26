На Тернопільщині у 2017 році рівень злочинності зріс на 6,5%

У 2017 році на Тернопільщині рівень злочинності зріс на 6,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник Головного управління Національної поліції в області Олександр Богомол.

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"Цей невеликий ріст за загальною статистикою пов’язаний з тим, що почали більш активно працювати окремі служби поліції та виявляти латентні злочини. Відповідно, до кримінальної відповідальності притягнуто більше злочинців. Загалом розкриття злочинів по області становить 46,2%", - повідомив Богомол.

В минулому році правоохоронці області зареєстрували десять умисних вбивств. Усі вони розкриті. Трапилося 25 злочинів, пов’язаних з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. 11 з них закінчилися для потерпілих летально. Зафіксовано 3730 злочинів майнового характеру. На 9,2% зросла кількість грабежів. Працівники поліції облікували також 636 шахрайств.