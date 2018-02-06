В результаті автопригоди уродженець Франківщини травмувався, але після надання меддопомоги його відпустили.

На Тернопільщині у ДТП зіткнулися 3 Мерседеси.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася учора 5 лютого на автодорозі в селищі Товсе Заліщицького району близько 22.15 на ділянці дороги Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.

Неподалік автостанції не розминулося три автомобілі марки «Mercedes».

Водій автомобіля Mercedes Sprinter, житель Івано-Франківської області, рухаючись в напрямку Чорткова, виїхав на смугу зустрічного руху. Такий маневр став причиною зіткнення з іншим авто тієї ж марки. Даний транспортний засіб був припаркований на узбіччі. Після удару автомобіль відкинуло і він врізався ще й в Mercedes–124.

В результаті автопригоди уродженець Франківщини травмувався, але після надання меддопомоги його відпустили.

Із забоєм м’яких тканин правого стегна та плечового суглобу до лікувального закладу госпіталізували і водія з припаркованого буса.

Подію внесено в Єдиний реєстр.