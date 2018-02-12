До Тернополя на тиждень привезли чудотворну Зарваницьку ікону Матері Божої (фото)

Загалом короновану ікону виставлятимуть в храмах Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ до 4 квітня, після чого вона повернеться в Зарваницю.

До Тернополя привезли чудотворну Зарваницьку ікону Матері Божої, яку коронували у Римі.

Як повідомили УНІА в прес-службі Тернопільсько-Зборівськї єпархії УГКЦ, в архикатедральному соборі Непорочного зачаття пресвятої Богородиці ікона пробуде до 17 лютого.

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У зустрічі ікони, яку у жовтні 2017 року коронував Папа Римський Франциск, у суботу 10 лютого взяли участь високопреосвященний архиєпископ і митрополит Василій, єпископ-помічник Теодор, священнослужителі міста Тернополя та віруючі.

Настоятель архикатедри отець Орест Павліський, вітаючи митрополита Василія, подякував йому за те, що ікона передана храму на цілий тиждень.

«Зазвичай ми ходимо до дому пресвятої Богородиці, до Зарваниці! А сьогодні Матінка Божа, прославлена в своїй іконі, прийшла до нас. І це є для нас великим подарунком», – сказав настоятель під час зустрічі ікони.

В свою чергу митрополит Василій, очоливши молебень до пресвятої Богородиці, заохотив усіх в особливий спосіб молитися за мир та спокій в Україні.

Загалом короновану ікону виставлятимуть в храмах Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ до 4 квітня, після чого вона повернеться в Зарваницю.

Довідка УНІАН. Коронація чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої відбулася 15 жовтня 2017 року у Ватикані. Тоді святіший отець Франциск, благословив корони для чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької.

На урочистій літургії, яка відбулася на площі святого Петра, понтифік молився перед святинею, відтак вона стала доступна для публічного почитання вірними з цілого світу.