На Тернопільщині інспекція розпочала службове розслідування з приводу бійки за участі поліцейського

Інспекція з особового складу ГУНП в Тернопільській області розпочала службове розслідування за фактом бійки біля розважального закладу у Підгайцях за участі поліцейського.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, розслідування зумовлене публікаціями в соцмережах інформації про те, що працівник поліції разом з друзями у ПІдгайцях влаштували скандал та побили одного з відвідувачів.

В поліції стверджують, що це частково не відповідає дійсності.

За даними правоохоронців, 3 лютого близько 22 год біля закладу виник конфлікт між двома групами відпочиваючих. Словесна перепалка переросла в бійку. У кожній компанії перебувало по кілька осіб. Про конфлікт на лінію "102" повідомив один з відвідувачів бару. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Підгаєцького відділення поліції.

Того ж вечора за меддопомогою до лікарні звернулися учасники конфлікту з обох компаній. Їх оглянув лікар, який зафіксував тілесні ушкодження, але від госпіталізації потерпілі відмовилися. Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР за ст. 125 ч. 1 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).

В ході розслідування слідчі дане провадження перекваліфікували у ст. 296 ч. 2 (хуліганство, вчинене групою осіб).

Серед дебоширів був і діючий працівник поліції, який протягом двох останніх років перебував у декретній відпустці. Він за добу до інциденту, вийшов на службу. Того дня чоловік у цивільному одязі та без табельної вогнепальної зброї приїхав у даний заклад за друзями, які відпочивали у барі.

Інспекція з особового складу та працівники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції перевіряють правомірність дій правоохоронця, а слідчі дадуть правову оцінку дій усім учасникам конфлікту.