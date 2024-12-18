Під час посадки пасажирів на літак бортпровідники зазвичай проводять цілу низку малопомітних спостережень – від виявлення потенційних бешкетників до визначення тих, хто може бути корисним у разі надзвичайної ситуації.
Але також команда літака звертає увагу на стан здоров'я пасажирів, і якщо виникає підозра про наявність серйозних проблем, мандрівникові навіть можуть відмовити в посадці, розповіла досвідчена стюардеса в коментарі Sun Travel.
"Ми хочемо наглядати за всіма, хто виглядає нездоровим. Деякі люди літають, коли їм насправді не слід цього робити, і ми маємо повне право висадити когось із літака, якщо він виглядає занадто хворим", – пояснює вона.
За її словами, бортпровідники геть не хочуть, щоб хвороба поширювалася салоном. А оскільки в них не так багато часу між посадкою людей у літак і його зльотом, їм дуже часто доводиться швидко ухвалювати рішення про те, чи підходять пасажири для польоту.
Як повідомляв УНІАН, раніше туристів попередили, через які святкові предмети у них можуть бути проблеми в аеропорту.
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