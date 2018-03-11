На Прикарпатті врятували 12 туристів, які заблукали у горах

Туристи заблукали на горі Говерла, поблизу селища Ворохта Яремчанської міськради.

В Івано-Франківській області рятувальники знайшли 12 заблукалих у горах туристів.

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Як повідомили в Управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської облдержадміністрації, 10 березня в 17:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на горі Говерла, поблизу селища Ворохта Яремчанської міськради заблукали 11 туристів зі Львова.

Згодом до них приєднався ще один турист, житель міста Нововолинськ Волинської області, який здійснював самостійне сходження.

О 23:00 рятувальники знайшли заблукалих туристів. В 2:15 їх доставили на спортивну базу "Заросляк". Стан здоров'я туристів - задовільний.