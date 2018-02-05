В Карпатах врятували чотирьох туристів, які заблукали

Троє врятованих – мешканці Львівщини, ще один – прибув на відпочинок з Рівненської області.

У Закарпатській області рятувальники відшукали чотирьох туристів, які заблукали у горах.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, перше повідомлення про загублення людей до рятувальної служби надійшло вдень третього лютого. За попередньою інформацією, в районі полонини Брецкул (напрямок г. Говерла), що у Рахівському районі, під час проходження туристичного маршруту, втратили орієнтир та заблукали троє туристів - мешканці м. Дубни Львівської області.

Читайте такожУ Карпатах група туристів з Києва потрапила під лавинуДля проведення пошукових робіт було залучено 10 рятувальників та дві одиниці техніки. Пошукові роботи проводилися одразу в двох місцях: на місцевості у районі г. Брецкул та в районі перемички Лева Бориса між гг. Говерла та Петрос. Об 11:00 четвертого лютого рятувальникам вдалося відшукати туристів. Медичної допомоги вони не потребували.

Ще одне тривожне повідомлення про загублення людини в горах того ж дня надійшло до рятувальників о 18:10: під час катання на лижах в районі полонини Драгобрат втратив орієнтир та заблукав 24-річний мешканець Рівненської області.

Для проведення пошукових робіт залучили сімох рятувальників Ясінянського гірського пошукового відділення та трьох громадських рятувальників з однойменного курорту.

Пошуково-рятувальні роботи проводилися двома пошуково-рятувальними групами шляхом обстеження території полонин Урда та Крачуняска, а також в напрямку до с.Чорна Тиса Рахівського району.

Лише об 11:30 четвертого лютого туриста вдалося відшукати в колибі в урочищі Грегулець. Медичної допомоги чоловік не потребував.

Раніше повідомлялось, що 22 січня, закарпатські рятувальники знайшли в горах п'ятьох туристів, що заблукали. Троє з них - відпочиваючі з Швейцарії, ще двоє - українці.