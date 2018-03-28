Ізраїльська Sun d'or з 28 березня збільшує частоту польотів в Тель-Авів

Польоти здійснюватимуться тричі на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницях.

Ізраїльський авіаперевізник Sun d'or збільшує з 28 березня частоту польотів з Одеси в Тель-Авів до трьох на тиждень, повідомила прес-служба Міжнародного аеропорту "Одеса".

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Згідно з повідомленням, польоти здійснюватимуться тричі на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницях. Крім того, у період з червня до кінця жовтня плвнируется відкриття четвертого рейс - по неділях.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Одеса" належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

Авіакомпанія Sun d'or була створена 1 жовтня 1977 року як "El Al Charter Services Ltd.", і була повністю дочірньою компанією "EL AL Israel Airlines". У 1981 році авіакомпанія змінила свою назву на Sun d'or. Авіакомпанія здійснює регулярні, спеціальні та сезонні чартерні пасажирські перевезення, з використанням літаків, орендованих у "Ель-Аль". Авіакомпанія має ліцензії на комерційні перевезення вантажів і пасажирів на чартерних рейсах до Ізраїлю та з Ізраїлю, має сертифікат на експлуатацію чотирьох орендованих літаків, які повністю обслуговуються компанією "Ель-Аль".