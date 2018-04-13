Авіакомпанія airBaltic запустила великий розпродаж на рейси до кінця року

18:53, 13 квітня 2018
Новини туризму
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Латвійський авіаперевізник airBaltic влаштував великий розпродаж / фото latvia.travel

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, забронювати знижкові квитки можна до 24 квітня включно, а польоти за ними здіййснити необхідно до 15 грудня 2018 року.

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При цьому найдешевші квитки airBaltic з Києва в один кінець зараз доступні на рейси з 20 травня за ціною 75 євро - до Стокгольму та Талліну, за 79 євро - до Копенгагену. Усього за ціною до 100 євро можна купити квитки від airBaltic з Києва до 18 міст, серед яких Осло, Париж і Амстердам. Також можна придбати акційний квиток на рейс в ісландський Рейк'явік - за 129 євро, починаючи з 25 травня.

Також airBaltic виконує рейси з Одеси - всього 17 пропозицій за стартовою ціною до 105 євро. Найдешевший з них - до Риги за 59 євро.

При цьому на сайті уточнюється, що в певні дати акційні пропозиції на певні напрямки можуть бути недоступні.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, в Міністерстві інфраструктури України оголосили про плани "найближчим часом" запустити так званий поїзд "Чотирьох столиць" за напрямом Київ (Україна) - Мінськ (Білорусь) - Вільнюс (Литва) - Рига (Латвія), квитки на який будуть коштувати від 59 євро.

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Теги: #Одеса#Київ#авіаквитки#знижки#Рига#airBaltic