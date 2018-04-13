Авіакомпанія airBaltic запустила великий розпродаж на рейси до кінця року

airBaltic виконує рейси з Києва і Одеси, забронювати акційні квитки необхідно до 24 квітня 2018 року.

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic запустила масштабну розпродаж на всі напрямки до кінця 2018 року.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, забронювати знижкові квитки можна до 24 квітня включно, а польоти за ними здіййснити необхідно до 15 грудня 2018 року.

Читайте такожRyanair запустив масштабні знижки на авіарейси до 30 листопада

При цьому найдешевші квитки airBaltic з Києва в один кінець зараз доступні на рейси з 20 травня за ціною 75 євро - до Стокгольму та Талліну, за 79 євро - до Копенгагену. Усього за ціною до 100 євро можна купити квитки від airBaltic з Києва до 18 міст, серед яких Осло, Париж і Амстердам. Також можна придбати акційний квиток на рейс в ісландський Рейк'явік - за 129 євро, починаючи з 25 травня.

Також airBaltic виконує рейси з Одеси - всього 17 пропозицій за стартовою ціною до 105 євро. Найдешевший з них - до Риги за 59 євро.

При цьому на сайті уточнюється, що в певні дати акційні пропозиції на певні напрямки можуть бути недоступні.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, в Міністерстві інфраструктури України оголосили про плани "найближчим часом" запустити так званий поїзд "Чотирьох столиць" за напрямом Київ (Україна) - Мінськ (Білорусь) - Вільнюс (Литва) - Рига (Латвія), квитки на який будуть коштувати від 59 євро.