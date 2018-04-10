Українцям обіцяють потяг з Києва до Риги з квитками по 59 євро

Дату запуску потягу за напрямком Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига в Мінінфраструктури поки не називають.

В Міністерстві інфраструктури оголосили про плани "найближчим часом" запустити так званий поїзд "Чотирьох столиць" за напрямком Київ (Україна) - Мінськ (Білорусь) -Вільнюс (Литва) - Рига (Латвія).

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

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"Поїзду "чотирьох столиць" бути. Тарифна рада МІУ ухвалила рішення про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні. Міністр інфраструктури Володимир Омелян підписав відповідний наказ, який спрямовано до Міністерства юстиції на державну реєстрацію", - написав Лавренюк.

Водночас він повідомив, що "Укрзалізниця" вже закупила 28 нових пасажирських вагонів у Крюківського вагонобудівного заводу, які будуть найближчим часом курсувати у напрямі Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига.

"Вартість квитка купейним вагоном до Риги, буде становити близько 1855 грн (59€). Ну чим не залізничний «лоу-кост»? Працюємо далі...", - додав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року "Укрзалізниця" анонсувала збільшення кількості міжнародних рейсів.