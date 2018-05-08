В Італії через страйк скасували понад 700 авіарейсів

"Зупинилися" аеропорти Рима, Мілана, Неаполя, Венеції та Болоньї.

В Італії в результаті страйку працівників державного авіадиспетчера ENAV по всій країні довелось скасувати 721 авіарейс.

Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на ANSA. Зазначається, що страйк оголосили одразу декілька профспілок.

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Частина учасників акції призупинили роботу з 10:00 до 18:00 за місцевим часом, а частина - з 13:00 до 17:00. В результаті "зупинилися" аеропорти Рима, Мілана, Неаполя, Венеції та Болоньї.

Найбільший авіаперевізник Італії Alitalia оголосив про скасування понад 200 рейсів, рейси також скасували авіакомпанії Ryanair, easyJet та British Airways.

Транспортники протестують проти планів уряду щодо приватизації та лібералізації ринку пасажирських перевезень.

Нагадаємо, в квітні у Франції через страйк компанії Air France було скасовано майже третину авіарейсів.