У Франції через страйк скасовано третину авіарейсів, один з них в Київ (відео)
09:57, 11 квітня 2018Новини туризму
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Сьогодні на роботу не вийде кожен п'ятий екіпаж.
Ілюстрація \ REUTERS
Сьогодні французька авіакомпанія Air France скасовує 30% рейсів. З чотирьох авіарейсів з Парижа до Києва скасували один.
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Як повідомляє ТСН, сьогодні на роботу не вийде кожен п'ятий екіпаж. Компанія втратить через страйк 170 млн євро. І вже погодилася підвищити працівникам зарплату на 2%. Але пілоти і бортпровідники непохитні і вимагають принаймні 6-відсоткового підвищення.
Разом з французами страйкують німці - співробітники авіакомпанії Lufthansa і найбільших аеропортів країни - Франкфурта, Кельна і Мюнхена.
Air France страйкує. Рейс з Парижа до Києва скасували
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