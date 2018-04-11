У Франції через страйк скасовано третину авіарейсів, один з них в Київ (відео)

09:57, 11 квітня 2018
Новини туризму
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REUTERS

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Як повідомляє ТСН, сьогодні на роботу не вийде кожен п'ятий екіпаж. Компанія втратить через страйк 170 млн євро. І вже погодилася підвищити працівникам зарплату на 2%. Але пілоти і бортпровідники непохитні і вимагають принаймні 6-відсоткового підвищення.

Разом з французами страйкують німці - співробітники авіакомпанії Lufthansa і найбільших аеропортів країни - Франкфурта, Кельна і Мюнхена.

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Теги: #страйк#Франція#авіарейс