Ryanair сподівається почати літати ще до п'ятьох аеропортів України з літа 2019 року

При цьому в компанії заявили, що відкриття таких популярних серед українських туристів напрямків, як Туреччина, Єгипет або Туніс, на даний момент від Ryanair очікувати не варто.

Ірландський лоукостер Ryanair веде переговори з п'ятьма українськими аеропортами про початок польотів туди влітку 2019 року.

Про це в інтерв'ю Українській туристичній газеті розповів виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі.

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«Зараз ми ведемо переговори з ще п'ятьма українськими містами - можливо, вже наступного літа ми відкриємо туди свої польоти. Я думаю, ми будемо розвиватися в Україні дуже агресивно і швидко нарощувати темпи своєї присутності на ринку», - зазначив О'Лірі.

На уточнююче питання видання, що мова йде про відкриття рейсів Ryanair в такі українські міста, як Харків, Одеса, Дніпро, Херсон та Вінниця, він заявив: «Так, ми ведемо дискусію практично з усіма містами, які ви згадали. І я буду дуже радий, якщо наступного літа ми зможемо запропонувати нашим пасажирам рейси в таке гарне місто, як Одеса. Але поки ще рано говорити про конкретику, і нашим українським переговірникам ще потрібно багато попрацювати для успішної реалізації даного проекту. А поки що завданням №1 для нас є успішний початок польотів до Києва».

При цьому він констатував, що на даний момент ще багато питань, які керівництву компанії необхідно буде обговорювати спільно з українським міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.

«На жаль, поки що ми не можемо відкрити всі напрямки з України, які б нам хотілося, у зв'язку з існуючими обмеженнями щодо міжурядових угод. Є також ряд інших питань, але ми дуже активно над ними працюємо», - пояснив топ-менеджер Ryanair.

Також О'Лірі прояснив, куди з України ще може почати ірландський лоукостер, а яких популярних серед українців туристичних маршрутів очікувати від компанії не варто.

«Фактично в будь-якому місті, куди Ryanair планує рейси з української мережі маршрутів, є на що подивитися туристу. Я дуже люблю Вільнюс, Краков, Братиславу - поруч з нею Відень. Ми будемо раді відкрити українському туристові Європу. Що ж стосується таких популярних в українських туристів напрямків, як Туреччина, Єгипет або Туніс, то на даний момент ми нічим не можемо допомогти. По-перше, у нас там немає своїх баз, а, по-друге, ми не можемо туди літати через жорсткі обмеження, встановлені міжурядовими угодами. Та й, в принципі, це все ж напрямки для чартерних перевезень, а це не наш бізнес», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, в березні 2018 року стало відомо, що ірландський лоукостер Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро. Зокрема, 10 маршрутів будуть виконуватися з Києва (Бориспіль), ще 5 - зі Львова. Пізніше стало відомо про відкриття ще одного маршруту з Києва - до Берліна.